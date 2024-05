Alto contraste

A+

A-

Fiat Strada fica R$ 2 mil mais cara e já chega a R$ 140 mil: veja versões e preços

A Fiat Strada é a picape mais vendida do Brasil há três anos e o veículo mais vendido durante um bom tempo por aqui. Ao divulgar a linha 2025, a Fiat promoveu um reajuste geral de preço em suas versões e nenhuma delas escapou a essa rodada de reajustes.

Nova Strada 2024 Ranch e Ultra: qual a diferença entre as versões? Motor? Ficha técnica? Veja o vídeo!

No site é possível perceber que os aumentos chegaram a R$ 2 mil conforme a versão. As versões de entrada ficaram em média R$ 500 mais caras, enquanto as mais completas subiram mais de preço.

Fiat Strada fica R$ 2 mil mais cara e já chega a R$ 140 mil: veja versões e preços

No entanto, notamos que não houve qualquer mudança nos itens de série oferecidos desde a Endurance (1.3 Firefly aspirado de 107cv e 14kgfm de torque combinado com câmbio de cinco marchas ou automático CVT) à ultra e Ranch com motor T200 1.0 turbo de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT.

Fiat Strada fica R$ 2 mil mais cara e já chega a R$ 140 mil: veja versões e preços

Preços e versões Strada 2025

A Strada Endurance Plus com cabine simples e motor 1.3 agora custa R$ 103.490, um pouco mais cara que a linha 2024 em um reajuste de R$ 500. O mesmo ocorre com a Freedom PLus um pouco mais equipada que agora custa R$ 110,9 mil.

Publicidade

Fiat Strada fica R$ 2 mil mais cara e já chega a R$ 140 mil: veja versões e preços

A Freedom Cabine Dupla agora custa R$ 118,4 mil, reajuste de R$ 2 mil. A Volcano Cabine Dupla 1.3 custa agora R$ 119,9 mil, reajuste de R$ 1 mil e a Volcano Cabine Dupla com câmbio automático agora custa R$ 125,9 mil, reajuste também de R$ 1 mil.

Fiat Strada fica R$ 2 mil mais cara e já chega a R$ 140 mil: veja versões e preços

Versões equipadas com motor T200

Dentro da gama 2025, a Strada Ranch 1.0 turbo CVT ou Ultra mantém o mesmo nível de preço que agora subiu para R$ 137,9 mil.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.