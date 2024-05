Alto contraste

GWM recua e fecha escritório na Europa após vendas em baixa

A Great Wall Motors, que iniciou as operações na Europa em 2022, acaba de comunicar o fechamento do seu escritório no Velho Continente. Com estrutura comercial estabelecida, cerca de 100 pessoas serão demitidas no escritório localizado em Munique, na Alemanha.

Isso não significa que a GWM vai encerrar suas operações, mas a estratégia deve mudar para mais contida. As vendas na Europa fecharam 2023 com 6.300 unidades vendidas, bem abaixo do que a marca chinesa esperava. No entanto, a GWM reporta vendas de 316.018 unidades em outros mercados, enquanto na Europa o volume não chega a 5% desse total. Para esse ano, a GWM pretende vender 1 milhão de unidades fora da China.

O fechamento do escritório em Munique foi marcado para agosto desse ano. Até lá os funcionários serão colocados em lay off. À Imprensa chinesa, a GWM informou que o mercado volátil levou a essa decisão estratégica.

Além da Alemanha, a GWM está presente no Reino Unido, Irlanda e Suécia. Embora tenha participado dos últimos eventos como o Salão de Paris, as operações na França e outros países sequer foram iniciadas.

A gestão da GWM responderá agora diretamente aos chineses. Na Europa a GWM vende o Ora 03 (igual ao modelo nacional), assim como o Wey 03 e outros 5 SUVs. Este ano a GWM deve iniciar as vendas do Ora 07 sedã, mas isso pode mudar a partir dessa nova estratégia.





