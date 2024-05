Híbridos plugin voltarão com mais força em 2027, nos EUA, diz GM

Alto contraste

A+

A-

Os carros híbridos estão definitivamente de volta ao radar da GM. Depois de vender o Volt que saiu de linha em 2019, a GM que desprezava os modelos com motorização híbrida acreditando em uma transição total para os modelos elétricos, a CEO da General Motors Mary Barra disse mais a respeito dos carros com a dupla motorização.

Chevrolet Volt, primeiro modelo elétrico da General Motors, recarrega as baterias Chevrolet Volt, primeiro modelo elétrico da General Motors, recarrega as baterias

A executiva disse ao Detroit News que agora é hora de “cronometrar os lançamentos para nos ajudar a cumprir os padrões mais rigorosos de economia de combustível e emissões”, disse.

CEO da General Motors, Mary Barra CEO da General Motors, Mary Barra

A GM irá lançar novos híbridos do tipo plugin em 2027 o que parece um tempo demasiado de desenvolvimento. No entanto, Mary Barra disse que estes carros já cumprirão as novas regras de emissões de poluentes que vão passar a vigorar nos próximos anos.

Chevrolet Equinox Plus híbrido é anunciado na China com autonomia de 1.000km

Mary Barra admitiu que as dificuldades de oferecer infraestrutura de recarga para os elétricos é uma das barreiras. “O que vemos nos híbridos é parte da solução. Enquanto os híbridos serão parte teremos tempo para garantir uma estrutura robusta de recargas”, pontuou.

Publicidade

Chevrolet Equinox Plus híbrido é anunciado na China com autonomia de 1.000km

No entanto, sabemos que a GM irá lançar no segundo semestre o Chevrolet Equinox PHEV produzido no México, veículo desenvolvido na China e que será uma transição importante para essa nova geração que ainda vai levar três anos para chegar. O Equinox é só um exemplo das mudanças de direção da General Motors. O carro que nasceu em nova geração para ser elétrico, depois foi convertido em híbrido na China e agora será produzido no México para abastecer os Estados Unidos.

Chevrolet Equinox Plus híbrido é anunciado na China com autonomia de 1.000km

O analista analista Sam Abuelsamid disse que a GM terá esse tempo para “alinhar os produtos às necessidades dos clientes”.

Publicidade

O analista disse ao GuideHouse Inc que “num cenário ideal a GM provavelmente gostaria de ter os híbridos plugin mais cedo, mas, do ponto de vista prático, eles precisam projetá-lo (tecnologia PHEV) nos veículos... e isso precisa estar alinhado com o cronograma de produção e de vida útil de cada ciclo de produto”.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.