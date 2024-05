Chevrolet Equinox Plus híbrido é anunciado na China com autonomia de 1.000km SUV médio terá motor 1.5 turbo combinado com propulsor elétrico e chega a América no segundo semestre

Chevrolet Equinox Plus híbrido é anunciado na China com autonomia de 1.000km

A Chevrolet lançou esta noite na China o esperado Equinox Plus (PHEV), SUV médio híbrido de nova geração que foi desenvolvido por lá e já deve ser produzido em outros países ainda este ano. Os preços variam entre R$ 106 e R$ 126 mil, elevado para os padrões chineses, mas a boa capilaridade da marca deve fazer do Equinox um sucesso.

O Equinox combina motor turbo com outro elétrico e traz autonomia de 1.000km com tanque e também 155km de alcance no modo 100% elétrico.

Equinox Plus combina um motor a gasolina 1.5 turbo de 175 cv com um propulsor elétrico de 190 cv, possibilitando uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos.

O design do Equinox segue a linha atual dos carros da GM dos quais derivam a nova Spin e a recém apresentada S10 e Trailblazer. Nas dimensões o Equinox 2025 PHEV tem 4,65 m de comprimento, 1,90m de largura, 1,72m de altura e 2,73m de entre-eixos além do porta malas de 845 litros.

Mudança de rumos

Durante o Salão de Pequim os executivos da GM falaram em uma “diversificada opção de produtos para o consumidor” reforçando a mudança de rumos do grupo em relação à eletrificação.

A marca que só venderia elétricos a partir de 2030 já recuou algumas vezes dessa postura. Por isso a GM já confirmou a produção do Equinox Plus PHEV em San Luis Potosí no México já a partir de junho, com potencial para chegar ao mercado nacional ainda este ano.

Além dessa mudança a GM adiou a produção do Silverado EV em dois anos, também segurou o lançamento de elétricos da divisão Cadillac e na China já anunciou o Buick GL8, um SUV médio igualmente híbrido com conjunto do Equinox.