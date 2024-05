Hunter 350 bate recorde de vendas na linha Royal Enfield

Alto contraste

royal enfield hunter Modelo de apelo retrô tem motor de 350cm3 e 20cv com câmbio de cinco velocidades

Prestes a ampliar seu portfólio de produtos com a chegada da Meteor 650, a Royal Enfield também comemora boas marcas com os outros produtos do portfólio. Agora, no fechamento de abril, a Royal Enfield Hunter 350 chegou a 645 unidades emplacadas, um comparativo de 48% de crescimento em vendas em comparação com o mês de março.

A Hunter 350 lançada em setembro de 2023 conta com duas versões disponíveis: Dapper, nas cores Dapper Ash, Dapper White e Dapper Grey, por R$19.990 e a versão topo de linha, Rebel, com três opções de cor, Rebel Blue, Rebel Red e Rebel Black, por R$ 21.990. Não há adicionais como frete e seguro seguindo uma nova política de vendas da Royal Enfield.

A Royal Enfield ainda oferece um ótimo programa de revisões com preço fixo, garantindo durabilidade e alta disponibilidade de peças para o modelo, que é produzida no Brasil no CKD da montadora em Manaus.

“O aumento de quase 50% nos emplacamentos do modelo Hunter 350, apenas no mês de abril, reforça a nova fase que a Royal Enfield está passando, além de refletir a excelência do nosso produto, seu custo-benefício e o esforço de toda nossa equipe envolvida para atender o desejo e as necessidades do público brasileiro” Afirma Gabriel Patini, head Latam da Royal Enfield.