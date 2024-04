Testamos a Royal Enfield Hunter 350 2024: prós e contras

Alto contraste

Um dos novos produtos da Royal Enfield dentro do projeto “J” de motocicletas de baixa cilindrada e apelo retrô é a Hunter 350. Lançada em setembro do ano passado ela vem crescendo nas vendas e por isso a Royal acaba de anunciar um desconto de R$ 2 mil e frete grátis para a toda a linha de motos da marca.

royal enfield hunter Modelo de apelo retrô tem motor de 350cm3 e 20cv com câmbio de cinco velocidades





A Royal Enfield Hunter 350 é vendida na versão Dapper por R$ 19.990,00 e a Rebel sai por 21.990,00. O R7-Autos Carros testou a novidade ao longo de uma semana.

Esta nova motocicleta tem ares de apelo retrô que está presente em outras marcas. Há o tanque destacado com vinco lateral, o emblema com o nome da moto abaixo do banco de couro que é alongado e retilíneo assim como guidão curto e baixo tendo o painel diminuto ainda mais embaixo.

A Hunter 350 tem motor monocilíndrico de 350cc com 20cv e 2,8kgfm de torque com câmbio de cinco velocidades. O consumo declarado da Hunter é de 36km/l e autonomia com tanque de 13 litros fica em torno de 450km.

Uma vantagem está nos freios ABS de duplo canal na dianteira com freios de 330mm e na traseira, algo incomum em motos dessa cilindrada. O restante é tradicional como o garfo duplo na dianteira e amortecedor duplo traseiro com seis ajustes de pré carga.

A pilotagem da Hunter 350 é agradável e se nota que o chassi J é mais curto na Hunter o que traz uma agilidade não vista na Classic por exemplo. A posição é boa embora o piloto fique um pouco inclinado à frente conforme a estatura. Isso pode cansar em viagens longas mas o propósito da Hunter é que seja uma boa moto urbana.

A transmissão tem engates suaves bem mais evoluídos que os primeiros modelos da Royal Enfield e o freio tem a segurança adequada. O painel tem instrumentos bem pequenos e distantes e a buzina é um pouco baixa para centros urbanos onde o alerta é necessário.

Royal Enfield inicia pré-reserva da Hunter 350 antes do lançamento





O painel por sinal segue o estilo retrô mas poderia ser um pouco maior. Sua vantagem é o indicador de marchas pois há ainda um indicador de condução “eco” (econômica) sem muita utilidade. Os faróis são halógenos de luminosidade restritiva mas que atendem muito bem ao perfil da moto.

Royal Enfield Hunter 350 preserva o visual vintage





Embora a Hunter seja mais baixa sua proposta é condizente com a entrega. O motor de 350cc não é um primor de potência e responde mais lentamente mas a ideia é justamente essa: uma moto urbana para qualquer necessidade e com estilo neo retrô que o cliente não vai encontrar por R$ 20 mil em outra marca.

Royal Enfield agora tem concessionária em Campinas, interior paulista





A Royal Enfield tem 26 concessionárias no país, uma linha de produção em Manaus e por aqui no ano passado vendeu mais de 10.000 unidades. Em nível global a Royal Enfield vendeu mais de 800.000 motos em 2023. A Royal Enfield Hunter custa entre R$ 29 mil e R$ 21,9 mil.