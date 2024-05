MINI confirma Countryman SE ALL4 e Cooper S para o Brasil Estreia será no segundo semestre como projeto de renovação do portfólio

A nova geração de veículos da MINI foi anunciada pela marca para o Brasil este ano. De forma gradativa teremos a estreia do novo portfólio por aqui começando no segundo semestre. Os primeiros modelos serão o MINI Countryman SE ALL4, em versão 100% elétrica, e o MINI Cooper S com motorização a combustão já conhecidos na Europa.

O Countryman usa a mesma plataforma do BMW X1 e segue com o conceito “Charismatic Simplicity”, também adotado no visual externo. Já o Cooper elétrico tem a mesma plataforma compacta compartilhada com o Ora 03 da GWM.

Novo Mini Cooper começa a ser feito no Reino Unido (MINI/Divulgação)

O design do painel remete ao design do Mini clássico, com painel de instrumentos e um volante pequeno para a sensação de kart característica do MINI. O display OLED central tem 240 milímetros e há outros elementos mais modernos e minimalistas. A MINI informa que terão mais novidades e outros modelos revelados ao longo do ano de 2024.

