Alto contraste

A+

A-

Nissan Versa 2025: Advance, SR e todas as versões e preços (Nissan/Divulgação)

Ao apresentar o Nissan Versa 2025 a marca pontuou pequenas alterações que vieram com a nova versão SR que tem preço de R$ 123.990. Abaixo, confira os preços do Versa linha 2025.

Nissan Versa 1.6 Sense CVT - R$ 110.590

A versão de entrada Sense CVT vem com rodas de liga leve de 15 polegadas, bancos com tecido preto com detalhes em azul, ar-condicionado, bancos com tecnologia Zero Gravity, chave inteligente presencial I-Key, comando do piloto automático no volante, computador de bordo, direção elétrica progressiva, painel central com display de 3,5 polegadas, USB dianteiro, retrovisores externos com regulagem elétrica, sistema eletrônico de ignição, airbags duplos frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, alerta de cinto de segurança, alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, Isofix, freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, sinal de para de emergência, sistema de partida em rampa, multimídia Nissan Connect com 7 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, entre outros.

Nissan Versa 2025: Advance, SR e todas as versões e preços (Nissan/Divulgação)

Nissan Versa 1.6 Advance CVT - R$ 117.990

Já Advance CVT, além de trazer os equipamentos da outra versão, conta com rodas de liga leve de 16 polegadas, carregamento de smartphone sem fio, painel central em TFT de 7 polegadas com 12 funções, iluminação interna frontal e central, volante multifuncional e com regulagem de altura e profundidade, alerta de objetos no banco traseiro, alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, luzes de condução diurna, visão 360 graus inteligente e detecção de objetos em movimento, entre outros itens.

Nissan Versa 2025: Advance, SR e todas as versões e preços (Nissan/Divulgação)

Nissan Versa 1.6 SR CVT - R$ 123.900

Além de ter acabamento esportivo e trazer os equipamentos das outras versões, essa configuração conta com rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas, estofamento com acabamento em tecido preco com detalhes em laranja, manopla de câmbio com acabamento premium, comando de piloto automático no volante, volante com acabamento premium, tag do Sem Parar já instalada, entre outros equipamentos.

Publicidade

Nissan Versa 2025: Advance, SR e todas as versões e preços (Nissan/Divulgação)

Nissan Versa 1.6 Exclusive CVT - R$ 132.190

Por fim, a versão topo de linha agrega todos os equipamentos das outras versões e conta com rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas, estofamento com acabamento premium cinza com detalhes em preto, ar-condicionado automático digital, sistema Welcome function, alerta de atenção do motorista, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, multimídia Nissan Connect com tela de 8 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, sistema de som com 2 tweeters e 4 alto-falantes, entre outros.

Nissan Versa 2025: Advance, SR e todas as versões e preços (Nissan/Divulgação)

Em todas as versões o motor não muda e segue sendo o conhecido motor 1.6 litro aspirado quatro cilindros flex de até 113 cv com torque de 15,3 kgfm abastecido com etanol e de 110 cv com torque de 15,2 kgfm abastecido com gasolina. A transmissão é automática do tipo CVT.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.