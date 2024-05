Nissan Versa chega à linha 2025 com nova versão SR

Alto contraste

O Nissan Versa chega à linha 2025 com mudanças pontuais e a adição da versão esportivada SR, a quarta do sedã mexicano compacto. Os preços ficaram ligeiramente mais altos partindo dos R$ 110,9 mil na versão Sense e chegando aos R$ 123,9 mil na Exclusive.

O Nissan Versa SR traz visual arrojado e inspirado na divisão esportiva da marca com emblemas SR na grade frontal e traseira, retrovisores externos com indicador de direção pretos, grade frontal também na cor preta, rodas de liga leve aro 16 e aerofólio na tampa do porta-malas.

O acabamento interno do SR traz detalhes como a costura dupla na cor laranja, painel com acabamento em black piano e o volante com material sintético premium. Há revestimento em Alumínio no console central, volante, painel frontal e portas, que ainda têm cromados nas maçanetas internas. Além disso, há detalhes com aparência de fibra de carbono nas portas e no painel de instrumentos.]

O novo Nissan Versa SR tem seis airbags; chave inteligente i-Key com função de abertura e fechamento de portas; sistema de áudio com quatro alto-falantes, Bluetooth, reconhecimento voz e tela sensível ao toque de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay; controlador automático de velocidade; carregador de celular sem fio; bancos com tecnologia Gravidade Zero (Zero Gravity).

Também inclui entradas de USB e USB Tipo C; Visão 360° (AVM) com Detector de Objetos em Movimento (MOD); Alerta de Colisão Frontal (FCW); Assistente Inteligente de Frenagem (FEB); Alerta de Cinto de Segurança Destravado (frontal e traseiros).

Também incorpora Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Seat Alert); Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA); travamento e abertura automática das portas por aproximação; painel de instrumentos Advance Drive Assist Display com tela colorida de 7 polegadas (TFT) com indicador de temperatura externa; vidros com acionamento elétrico nas quatro portas, entre outros.

O Nissan Versa teve a atual geração lançada no final de 2020 e só em 2023 suas vendas cresceram 57%. A Nissan registra ainda aumento de 270% no segmento PCD em 2023. Neste ano o Versa vendeu 3.997 unidades sendo 991 emplacadas só em abril.

A mecânica do Versa não sofreu mudanças e traz o consagrado motor 1.6 quatro cilindros aspirado de 113 cv e 15,3 kgfm com etanol e 110 cv e 15,2 kgfm com gasolina, sempre com automático CVT.

Nissan Versa 2025: preços





Versa 1.6 Sense CVT: R$ 110,5 mil

Versa 1.6 Advance CVT: R$ 117,9 mil

Versa 1.6 SR CVT: R$ 123,9 mil

Versa 1.6 Exclusive CVT: R$ 132,9 mil





