Nova Chevrolet S10 2025: veja os preços de todas as versões e o que mudou na linha 2025

Ao chegar à linha 2025, a Chevrolet S10 adotou mudanças visuais e até de motorização. Mas o principal apelo da picape está na lista de equipamentos - muitos deles inéditos para a S10 que vai acirrar a briga pelas picapes médias tradicionais, segmento liderado pela Toyota Hilux e que tem a S10 (às vezes a Ford Ranger) como segunda colocada. Depois da apresentação da picape na Expo Londrina, o R7-Autos Carros acompanha o primeiro teste com a novidade em Goiás. Confira o que mudou e o preço de cada uma das versões.

Linha Work Truck

As versões de apelo comercial da Chevrolet S10 agora se chamam Work Truck (picape de trabalho em tradução do inglês). A proposta, no entanto, é a mesma que o consumidor já estava acostumado com ausência de cromados, acabamentos específicos e itens de tecnologia. A linha WT está disponível nas versões LS e LT e está disponível nas variantes de cabine simples, dupla e chassi. Dentro dessa linha existe a WT AT que tem câmbio automático e rodas de liga leve enquanto as demais tem roda de aço estampado.

Motor é o mesmo mas recebeu mudanças

Todas as versões da nova Chevrolet S10 são equipadas com motor Duramax 2.8 litros diesel, que foi recalibrado para entregar 207 cv e 52 kgfm de torque. A transmissão deixou de ser de seis posições e passou a ter oito marchas.

Versões de trabalho Work Truck

A versão de entrada vem equipada com seis airbags, ajuste telescópico da direção, partida no botão, cockpit virtual, controle antiacoplamento, controle dee oscilação de reboque, trava elétrica na caçamba, alerta de pressão dos pneus, farol de neblina em LED, sensor crepuscular, OnStar e Wi-Fi a bordo.

S10

Chevrolet S10 Chassi Cabine: R$ 223.620

Chevrolet S10 Cabine simples: R$ 232.710

Chevrolet S10 Cabine Dupla: R$ 247.860

Chevrolet S10 WT AT - R$ 268.060

Chevrolet S10 Z71 - R$ 281.900

Essa configuração, além de ter acabamento esportivo aventureiro, conta com os itens da versão anterior e traz bancos e volantes com acabamento premium, faróis e lanternas em LED, pneus, estribos e santantônio exclusivos, adesivos na coluna, capota marítima, acabamento interno exclusivo, moldura da caixa de roda exclusiva, rack de teto, chave inteligente e som premium.

Chevrolet S10 LTZ - R$ 292.800

Essa configuração acrescenta ar-condicionado digital, bancos com ajustes elétricos, sensor de estacionamento traseiro, sensor de chuva, alerta de saída de faixa, alerta de colisão e frenagem automática, carregador de smartphone por indução, farol alto com ajuste automático, retrovisores elétricos e rebatíveis, estribo inteiriço e partida remota.

Chevrolet S10 High Country - R$ 302.900

Por fim, a versão topo de linha vem equipada com alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, interior com acabamento exclusivo, para-choques personalizados, santoantonio integral, logomarca da versão e rodas exclusivas.

Opcionais

Brutal - R$ 11.900

Além desses equipamentos de série a nova Chevrolet S10 pode ter o pacote Brutal, que traz apliques na grade e capô, extensor de para-choque, friso de porta, jogos de tapete, protetor de caçamba, multiflex, aerofólio traseiro, adesivo da marca e amortecedor na tampa.

Invencível - R$ 12.900

Também há o pacote Invencível, que traz as mesmas alterações da Brutal na picape, mas com acabamento mais conservador.





