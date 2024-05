Porsche inicia produção em série do Macan elétrico SUV compacto estará disponível por aqui no segundo semestre

Alto contraste

A+

A-

Porsche inicia produção em série do Macan elétrico (Porsche/Reprodução)

A Porsche Iniciou a produção do SUV compacto Macan elétrico na fábrica de Leipzig, Alemanha, nesta semana. Na mesma unidade de onde saem o Cayenne e o Macan a combustão, agora também são feitos os “Macan EV” em duas versões para a Europa, estados Unidos e Brasil.

O Porsche Macan elétrico está disponível já em pré venda no nosso mercado: Macan 4 e Macan Turbo com tração integral e motores duplos com 402cv e 630cv de potência, alem de um conjunto de baterias de 100kWh, que garante uma autonomia estimada em 480km no ciclo europeu. No Brasil é possível encomendar o Macan 4 por R$ 580 mil ou o Macan Turbo por R$ 770 mil.

Porsche inicia produção em série do Macan elétrico (Porsche/Reprodução)

Apesar das dificuldades na Europa, aporte não anunciou nenhuma regressão em suas metas de eletrificação. A empresa do grupo Volkswagen espera que o 80% da suas vendas estejam concentradas em modelos elétricos dentro dos próximos seis anos.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.