Porsche Cayenne GTS já está em pré-venda no Brasil a partir de R$ 930 mil Modelo tem motor V8 biturbo 4,0 litros com seus 507cv e 67kgfm de torque

Porsche Cayenne GTS já está em pré-venda no Brasil a partir de R$ 930 mil (Porsche/Reprodução)

A Porsche acelera seu cronograma de renovação da linha de produtos. E depois de uma apresentação feita na Europa no mês passado, o Cayenne GTS 2025 já está em pré-venda no Brasil com entregas previstas para o segundo semestre. A variante esportiva está à venda em duas versões: R$ 930 mil na versão SUV “Cayenne GTS” e R$ 960 mil na variante Cayenne GTS Coupé.

A linhagem esportiva GTS está presente no Cayenne com detalhes específicos além da motorização V8 sem eletrificação. No GTS as entradas de ar são ampliadas, há pinças de freio vermelhas neste conjunto e detalhes como o Sport Design que traz spoilers laterais e arcos de roda pintados na cor preto brilhante, escapamento em broze e rodas de 21 polegadas em cinza antracite.

Por dentro o Cayenne GTS tem revestimetno em Race-Tex com detalhes nos paineis de portas, assentos com a inscrição GTS e os detalhes das três telas dianteiras (no Brasil a tela à frente do passageiro deve ser desativada diante de uma resolução do Contran).

O motor é o mesmo V8 biturbo 4,0 litros com seus 507cv e 67kgfm de torque combinado com transmissão tiptronic de oito velocidades e modos de competição com ajuste específico de suspensão nos modos esportivos. A velocidade máxima é de 275km/l e o 0-100km/h é feito em 4,4s. O Porsche Cayenne GTS tem suspensão 10mm mais baixa e sistema de vetorização de torque além de tração integral.

A renovação completa o portfólio do Cayenne com as versões Turbo GT, Turbo E-Hybrid, E-Hybrid SUV e Coupé, S, S E Hybrid e Turbo E-Hybrid.





