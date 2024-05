Primeiras unidades do Jaecoo 7 estão no Brasil para homologação Empresa deve ter uma rede com 50 lojas no mercado brasileiro com uma operação própria

A Omoda | Jaecoo registrou a chegada das primeiras unidades do Jaecoo 7 já confirmado para o Brasil para fins de homologação. Os executivos da marca no Brasil registraram a chegada do Jaecoo 7 em uma publicação com vídeo nas redes sociais. A rede Omoda Jaecoo deverá estrear logo com 50 lojas no mercado brasileiro com uma operação própria. Um grupo de empresários esteve recentemente na China onde foi realizado o Salão de Pequim.

TESTE COMPLETO COM O OMODA 5 EV: a marca de luxo da Chery chega em BREVE AO BRASIL. Veja o vídeo!

“O Jaecoo 7 chegará ao mercado para atender os consumidores que buscam por vida de alta qualidade, diferentes dos modelos tradicionais, mais sofisticado, mais off-road, mas sem abrir mão de qualidade, conforto, segurança, tecnologia e sustentabilidade”, afirma Alex Wang, diretor de Operações da O&J Brasil.

Jaecoo J7 PHEV Jaecoo J7 PHEV mostrado em Pequim, durante o Salão do Automóvel (Autohome CN) (Dong Yi)

Posicionado como SUV médio o Jaecoo 7 será o segundo veículo da marca a chegar ao país. Ele terá motor 1.5 turbo combinado com motor elétrico chegando a cerca de 245cv. Mais informações técnicas serão reveladas em breve.

Lançado em abril do ano passado o Jaecoo 7 já chegou a quatro países: África do Sul, México e Cazaquistão mas a meta é chegar a 30 mercados. “Vamos trabalhar incansavelmente para atingir nossos objetivos e iniciar uma nova era no setor automotivo!”, afirma Shawn Xu, CEO global da Omoda | Jaecoo.





