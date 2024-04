Pequim: Jaecoo confirma dois SUVs para o Brasil e Omoda 5 terá três versões

Alto contraste

Jaecoo J7 PHEV Jaecoo J7 PHEV mostrado em Pequim, durante o Salão do Automóvel (Autohome CN) (Dong Yi)

A Omoda | Jaecoo do grupo Chery confirmaram hoje no Salão de Pequim dois produtos da divisão Jaecoo: o modelo 7 e o 8. O Jaecoo 7 chega no último trimestre deste ano enquanto o Jaecoo 8 foi confirmado para o primeiro trimestre de 2025.

O OMODA 5 foi confirmado para estrear no Brasil julho e setembro deste ano marcando a entrada das marcas no mercado nacional. Inicialmente o Omoda 5 estreia em duas versões híbridas leves e uma topo de linha totalmente elétrica. O R7-Autos Carros já testou esse carro em uma prévia feita com alguns veículos de imprensa especializados.

As duas marcas estreiam no país sem a anuência do grupo Caoa de forma independente com planos ousados: 10 modelos até 2026 entre modelos híbridos leve, híbridos puro e plugin e também elétricos. Enquanto a Omoda concentra-se em SUVs cupês de uso urbano, com apelo esportivo, a Jaecoo é focada em veículos de uso fora de estrada.

Jaecoo 7

Com visual mais bruto que os modelos da OMODA, o Jaecoo 7 terá motor híbrido que combina o 1.6 turbo com dois propulsores elétricos que somam 194cv e 29Kgfm de torque com tração 4x4 e autonomia estimada em 1200km com um tanque de gasolina.

O Jaecoo 7 tem 4,50m de comprimento, 2,67m de entre eixos, 1,86m de largura e 1,68m de altura.

Omoda 5 EV Omoda 5 EV 2024

O J8 já confirmado ainda não foi lançado oficialmente. Tem maior porte com 4,82m de comprimento, 2,82m de entre-eixos, 1,93m de largura e 7 lugares e associa o motor 2.0 turbo de 249cv com conjunto elétrico ainda não definido.

interior Omoda 5 EV Interior é bem construído e tem couro corrugado, veludo e plásticos de boa qualidade

Omoda 5

Serão três produtos da submarca cujas versões já foram definidas: Luxury e Prestige - além de uma opção topo de linha 100% elétrica denominada E5 possivelmente com motor de 204cv que já testamos aqui no Brasil.

Omoda 5 EV Traseira elevada com lanterna única e aerofólio

A Omoda | Jaecoo está em uma missão internacional no Salão de Pequim para onde levou um grupo de concessionários interessados em representar a marca. Serão 50 concessionários confirmados já no primeiro ano de operação e o anúncio das concessionárias será feito no próximo mês.

motor Omoda 5 EV Motor elétrico pode ter 204 ou 224cv no Brasil e até 40kgfm de torque

“Os consumidores brasileiros que estão aderindo aos veículos elétricos buscam uma diferenciação de marca. Por isso, todos os nossos produtos movidos exclusivamente à bateria receberão um distintivo com a letra ‘E’ antecedendo o nome do produto, ressaltando sua motorização”, afirmaLeandro Teixeira, head de Produtos da Omoda | Jaecoo Brasil.