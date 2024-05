Toyota celebra 700 mil veículos exportados a partir do Brasil Presente no país desde os anos 1960, a marca também lidera a venda de veículos eletrificados atualmente

Alto contraste

A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/proprietarios-denunciam-corolla-flex-so-aceita-gasolina-no-tanque/

Entre os mercados regionais a Toyota celebra a marca de 700 mil unidades exportadas do Brasil desde 1999. Presente no país desde os anos 1960, a marca também lidera a venda de veículos eletrificados atualmente.

TESTE COM AS DUAS VERSÕES DO NOVO COROLLA CROSS XRX + PREÇOS DE CADA VERSÃO linha 2025. Veja o vídeo!

Ao longo desse tempo a Toyota consolidou a imagem de exportadora regional de veículos com capilaridade para toda a região. “Este é um reflexo do compromisso da Toyota com a excelência e a inovação. Essa conquista demonstra o quanto acreditamos no Brasil e seguimos determinados a continuar essa jornada, contribuindo para o crescimento econômico do país e fortalecendo a indústria automotiva”, destacou Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

Corolla ganha nova versão esportiva no Japão: conheça Corolla ganha nova versão esportiva no Japão: conheça (Toyota/Divulgação)

Entre os anos de melhor desempenho foram os de: 2019 com 100 mil unidades exportadas; 2018 com 90 mil; 2014 com 83 mil; e, um novo recorde em 2023, depois dos anos de baixa da pandemia, exportando 82.419 unidades. Depois de exportar o Corolla, a Toyota iniciou a exportação do Etios há 11 anos nas versões hatchback e sedã. Já no ano de 2019, passou a exportar o Corolla Sedã e em 2021 Corolla Cross, o primeiro SUV híbrido flex do mercado.

News Motor_https://newsmotor.com.br/finalmente-toyota-corolla-cross-2025-incorpora-item-fundamental-em-automaticos/ (Wander Malagrine)

O sucesso das exportações foi impulsionado pelo Corolla Cross, que respondeu por mais de um terço do total das exportações da marca, com 31,7 mil unidades. Seguindo de perto, os modelos Etios, Corolla e Yaris, com um embarque combinado de 28,6 mil unidades. Em 2023 foram produzidos pela Toyota do Brasil um total de 212.385 unidades. A fabricante exportou 40% de toda a produção no ano passado, um dos maiores volumes do mercado.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.