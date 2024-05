Alto contraste

Volvo apresenta Aurora 4, o caminhão que pode fazer tudo sozinho

A Volvo apresentou em uma feira em Las Vegas um caminhão semiautônomo com tecnologia inédita. Baseado no modelo VNL Class 8, o Aurora 4 é um caminhão de grande porte vem equipado com sistema “Aurora Driver” nível 4.

Entre as novidades que em breve serão vistas nas estradas estão o sistema de inteligência artificial, com software e computadores, câmeras, radares de imagem e sensores além do sistema LiDAR para navegação autônoma. A tecnologia é assinada pela empresa Aurora que afirma ter testado o veículo por 1,5 milhão de quilômetros em estradas além de “bilhões de milhas” em um sistema virtual.

Embora um estudo recente tenha revelado que 68% dos norteamericanos tenham receio dos sistemas de condução autônoma enquanto apenas 9% confiem nessa tecnologia, a Volvo Autonomous Solutions, empresa que coordena o projeto, o sistema é baseado em segurança como prioridade.

“Nossa plataforma de engenharia aproxima as prioridades com segurança ao incorporar sistemas seguros de redundância desenhados para mitigar potenciais situações de emergência”, diz Shahrukh Kazmi, executivo responsável pelo projeto na Volvo.

Agora a Volvo irá testar o veículo nos próximos mesmos com motoristas de verdade para monitorar o sistema já em uma fase mais avançada. A ideia é que 20 caminhões já estejam circulando no próximo ano entre Houston e Dallas, no Texas, em uma primeira fase com motoristas mas depois de forma totalmente autônoma.





