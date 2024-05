Volvo EX30 chinês custa até R$ 98 mil menos que no Brasil SUV compacto chega por R$ 141 mil no mercado chinês na versão Core que sai por R$ 229 mil por aqui

Nesta semana em que a Volvo comemora a chegada do EX30 aos seus primeiros proprietários que adquiriram o veículo ainda em 2023, o mercado chinês começou a receber o carro nas concessionárias. Assim como no Brasil o EX30 está disponível em quatro versões porém com preços entre US$ 27,8 e US$ 35,4 mil, o que significa entre R$ 140 e R$ 180 mil em uma conversão direta.

Vale lembrar que o “nosso” EX 30 vem diretamente da China onde é produzido pela Volvo Asia Pacific - 沃尔沃亚太 e ganha o logo chinês na traseira direita.

Com motor elétrico traseiro de 272cv em todas as versões o que varia é a bateria montada sob o veículo. Na versão Core de entrada são 410km de autonomia, Plus de 590km bem como a Ultra que tem o mesmo alcance e a AWD Ultra de tração integral (não disponível no Brasil) com 428cv tem 540km de autonomia.

A Volvo porém, admite que a versão mais potente pode ser oferecida no Brasil no próximo ano, se houver demanda.

Por aqui o Volvo EX30 custa R$ 229,9 mil (Core) com 250km de autonomia, R$ 249,9 mil (Core) com autonomia estendida de 338km assim como a Plus de R$ 277,9 mil e Ultra de R$ 293,9 mil.





