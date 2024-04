Lira diz que vai cumprir regimento, e prisão de Brazão não deve ser analisada na Câmara nesta semana

Alto contraste

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que vai seguir o regimento no caso da prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que primeiro é preciso aguardar o pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça para depois levar o caso ao plenário.

O deputado Gilson Marques (Novo-SC) pediu vista, ou seja, um tempo maior para analisar o caso. O argumento dele é de que todos os documentos do pedido de prisão ainda não estavam disponíveis para os parlamentares.

Com a discussão na CCJ, dificilmente o pedido de prisão será analisado nesta semana pela Câmara. A casa tem pouco movimento nesta semana por conta do feriado de sexta-feira.

Chiquinho Brazão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Na época, Chiquinho Brazão era vereador do Rio de Janeiro.

De acordo com a Constituição, um deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. No ofício encaminhado à Câmara, Moraes afirma que o flagrante delito se refere ao crime de obstrução de Justiça em organização criminosa. A prisão precisa ser confirmada por maioria absoluta dos deputados, em votação aberta.

O deputado se diz inocente e considera a prisão arbitrária. A defesa dele divulgou a seguinte nota: "É estarrecedor que o Deputado Federal Chiquinho Brazão, um cidadão inocente e um parlamentar no exercício de seu mandato, tenha sido preso de forma arbitrária em pleno domingo. O próprio relatório policial confessa a mais absoluta ausência de provas contra o deputado. Além de altamente desnecessária, visto que o deputado sempre esteve à disposição das autoridades, a medida é absurda e se baseia apenas em presunções e nas declarações de um criminoso confesso que busca diminuir sua pena."