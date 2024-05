Aluguel residencial sobe 14,8% em um ano; veja a alta em bairros das capitais

Alto contraste

Aluguel de imóveis residenciais aumentou 1,38% em abril (EDU GARCIA/R7 - 16.04.2023)

O preço do aluguel residencial acumula aumento de 14,8% nos últimos 12 meses. Segundo o índice FipeZap de abril, a variação é quatro vezes a inflação do mesmo período, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), de 3,69%, e pelo IGP-M, de -3,04%. O levantamento é realizado em 25 cidades brasileiras.

Imóveis com um dormitório se valorizaram bem acima da média nesse período, em 18,21%. Já unidades com três ou mais dormitórios registraram alta de 13,45%.

Todas as 25 cidades que integram o índice tiveram valorização do aluguel nos últimos 12 meses, incluindo as 11 capitais: Curitiba (+20,98%); Goiânia (+20,20%); Brasília (+19,29%); Florianópolis (+16,07%); Recife (+15,54%); Porto Alegre (+15,46%); Rio de Janeiro (+14,81%); Salvador (+14,35%); Fortaleza (+13,95%); Belo Horizonte (+13,19%); e São Paulo (+12,59%).

No mês de abril, o aluguel residencial voltou a registrar aceleração, de 1,38%, acima do período precedente (+1,16%). Imóveis de quatro ou mais dormitórios registraram a elevação mais expressiva no período de referência (+2,23%). Já unidades com três dormitórios tiveram alta de 1,02%. No ano, o índice FipeZAP mostra uma alta acumulada de 5,18% no aluguel residencial, até abril.

O preço médio do aluguel de imóveis residenciais em abril foi calculado em R$ 44,74/m². Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis de um dormitório (R$ 58,50/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 39,01/m²).

A cidade de São Paulo apresentou o preço médio mais elevado (R$ 53,69/m²). Em seguida, estão Florianópolis (R$ 53,12/m²); Recife (R$ 50,18/m²), Rio de Janeiro (R$ 47,20/m²); Brasília (R$ 45,03/m²); Curitiba (R$ 39,07/m²); Belo Horizonte (R$ 38,45/m²); Goiânia (R$ 37,69/m²); Salvador (R$ 36,10/m²); Porto Alegre (R$ 32,94/m²); e Fortaleza (R$ 29,55/m²).

Veja as variações entre os bairros das capitais

SÃO PAULO

Bairros Preço médio em abril Variação em 12 meses ITAIM BIBI R$ 87,9 /m² +17,3% PINHEIROS R$ 86 /m² +16,3% MOEMA R$ 69,8 /m² +14,5% JARDINS R$ 67,5 /m² +12,0% PARAÍSO R$ 67,0 /m² +9,6% VILA MARIANA R$ 64,7 /m² +21,6% BELA VISTA R$ 62,5 /m² +16,2% PERDIZES R$ 56,5 /m² +14,1% VILA ANDRADE R$ 44,0 /m² +14,3% SANTANA R$ 37,4 /m² +116%,

RIO DE JANEIRO

Bairros Preço médio em abril Variação em 12 meses LEBLON R$ 105,4 /m² +22,0% IPANEMA R$ 101,4 /m² +9,5% BARRA DA TIJUCA R$ 63,3 /m² +20,1% LAGOA R$ 59,7 /m² +12,2% BOTAFOGO R$ 56,7 /m² +20,9% FLAMENGO R$ 52,4 /m² +16,2% COPACABANA R$ 52,0 /m² +16,4% LARANJEIRAS R$ 44,8 /m² +13,3% RECREIO DOS BANDEIRANTES R$ 38,9 /m² +11,2% TIJUCA R$ 31,0 /m² +13,0%

BRASÍLIA

Bairros Preço médio em abril Variação em 12 meses SETOR SUDOESTE R$ 57,9 /m² +28,2% ASA NORTE R$ 51,0 /m² +22,4% ASA SUL R$ 48,5 /m² +23,4% ÁGUAS CLARAS R$ 40,3 /m² +8,7% GUARÁ NORTE R$ 30,3 /m² +10,9% GUARÁ SUL R$ 27,3 /m² +12,3% TAGUATINGA SUL R$ 26,4 /m² +6,7% TAGUATINGA NORTE R$ 22,4 /m² +7,0% GAMA R$ 21,8 /m² -8,0% CEILÂNDIA SUL R$ 20,4 /m² +13,2%

BELO HORIZONTE

Bairros Preço médio em abril Variação em 12 meses SAVASSI R$ 56,6 /m² +10,3% BELVEDERE R$ 55,0 /m² +13,7% SANTO AGOSTINHO R$ 52,5 /m² +24,6% LOURDES R$ 51,4 /m² +11,0% FUNCIONÁRIOS R$ 47,8 /m² +10,1% BURITIS R$ 42,5 /m² +11,0% SERRA R$ 38,4 /m² +7,0% GUTIERREZ R$ 37,7 /m² +17,5% SION R$ 34,2 /m² +10,9% SANTO ANTÔNIO R$ 30,0 /m² +2,8%

GOIÂNIA

Bairros Preço médio em abril Variação em 12 meses MARISTA R$ 57,0 /m² +7,5% JARDIM GOIÁS R$ 51,1 /m² +4,2% BUENO R$ 45,8 /m² +26,9% OESTE R$ 38,9 /m² +27,4% PEDRO LUDOVICO/BELA VISTA/JARDINS DAS ESMERALDAS R$ 38,1 /m² +18,5% NOVA SUÍCA R$ 28,5 /m² +23,2% JARDIM AMÉRICA R$ 27,3 /m² +17,5% SUL R$ 26,3 /m² -5,1% CENTRAL R$ 23,3 /m² +25,7% SUDOESTE R$ 22,5 /m² +2,6%

















