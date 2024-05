Bolsa Família começa a ser pago nesta sexta para todos os beneficiários do RS

Alto contraste

Bolsa Família será pago de uma vez para todos os beneficiários do RS (Gabriel Lyon/MDS)

O Bolsa Família começa a ser pago nesta sexta-feira (17) para quem tem dígito final 1 do NIS (Número de Identificação Social) e para todos os beneficiários do Rio Grande do Sul. Os moradores dos 497 municípios gaúchos atingidos pelas enchentes poderão movimentar o recurso a partir de hoje sem a necessidade de seguir o calendário escalonado do programa. Para os outros estados, o pagamento vai até o dia 30 (veja as datas abaixo).

As parcelas com valor médio de R$ 672,74 começam a ser depositadas a mais de 21 milhões de brasileiros em todo o país que estão com os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único). Têm direito ao benefício as famílias cuja renda per capita (por pessoa) é de, no máximo, R$ 218 por mês.

No Rio Grande do Sul, são 620 mil famílias que recebem, em maio, o benefício. O valor total investido pelo Ministério do Desenvolvimento Social é de R$ 417 milhões. A medida, que também vale para junho, poderá ser prorrogada enquanto perdurar a situação de calamidade que o estado se encontra.

O governo federal também suspendeu para o Rio Grande do Sul todas as ações de averiguação e revisão cadastral do Bolsa Família até dezembro de 2024.

Com isso, não haverá interrupção do pagamento dos benefícios com bloqueios e cancelamentos que fazem parte da fiscalização do Cadastro Único. No estado, mais de 252 mil famílias haviam sido convocadas a regularizar os cadastros, mas a partir de agora estão preservadas dessa ação até o fim do ano e seguirão recebendo o benefício normalmente.

Além disso, as famílias que teriam pagamentos interrompidos a partir de maio, em razão de não regularização cadastral dentro dos prazos e procedimentos estabelecidos por esses processos, terão os pagamentos retomados.

Confira o calendário de pagamento de maio

17 de maio: NIS final 1

20 de maio: NIS final 2

21 de maio: NIS final 3

22 de maio: NIS final 4

23 de maio: NIS final 5

24 de maio: NIS final 6

27 de maio: NIS final 7

28 de maio: NIS final 8

29 de maio: NIS final 9

30 de maio: NIS final 10

