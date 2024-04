Candidato só poderá levar caneta preta e documento para prova do Enem dos Concursos Em entrevista ao R7, Alexandre Retamal, coordenador do Concurso Público Nacional Unificado, fala como será o exame no próximo dia 5

Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do CPNU (Valter Campanato/Agência Brasil - 16.02.2024)

A uma semana do primeiro Concurso Público Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do certame, do Ministério da Gestão e da Inovação, alerta que o candidato só vai poder levar para a prova caneta preta transparente, cartão de confirmação e a carteira de identidade.

Com 2,1 milhões de candidatos inscritos, a prova será realizada no próximo domingo, dia 5 de maio, em 3.665 locais de aplicação, de 228 cidades brasileiras, de todos os estados do país. São oferecidas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

A força de trabalho estimada para atuação no concurso é de 215 mil trabalhadores.

Para evitar fraudes, os candidatos não poderão levar os cadernos quando terminarem a prova ou fazer qualquer anotação no cartão de confirmação da inscrição.

Todos terão que passar por detector de metais, e também haverá coleta de digitais e exame grafológico (coleta de assinatura) nas salas de prova. Além disso, quem for flagrado com celular ligado durante o exame será eliminado. Veja a seguir a entrevista:

Enem dos Concursos terá prova no dia 5 de maio (DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.04.2024)

O que os candidatos devem prestar a atenção para o dia da prova em relação às medidas de segurança?

Alexandre Retamal — Primeiro ponto de atenção: as canetas utilizadas para fazer a prova devem ser pretas transparentes. Os candidatos não podem levar qualquer outro tipo de caneta. Além disso, eles devem portar o cartão de confirmação e o documento de identidade. Alimentação é permitida, desde que esteja em embalagem lacrada. O ideal é levar só o necessário para fazer uma boa prova.

Os candidatos não poderão entrar com nenhum tipo de anotação nem portar equipamentos eletrônicos durante a prova.

Se levarem celular ou relógio digital, terão que entregar e o fiscal de sala vai lacrar. Calculadora ou qualquer equipamento eletrônico também. Por isso, evitem levar essas coisas, porque não vão usar.

Haverá a coleta da digital no momento da prova? Como isso vai funcionar? Quais outras medidas de segurança foram adotadas?

Alexandre Retamal — Quando o candidato receber o cartão de respostas, ele vai assinar seu próprio nome e também escrever uma frase de segurança. Na verdade, essa frase é um exame grafológico que servirá para conferir se a pessoa que fez a prova é a mesma pessoa que se inscreveu.

Quando começar a prova, o fiscal passará com uma esponja, onde a pessoa vai molhar o dedo e marcar a sua digital no próprio cartão de respostas. Então, o cartão de respostas vai ter a assinatura, a digital e o exame grafológico de todos os participantes. Isso garante, além de segurança, que não haja qualquer tipo de fraude envolvendo o cartão de respostas, porque você vai ter certeza que pertence ao respectivo participante.

Além disso, nós vamos ter detectores de metal nos locais de aplicação, detectores de ponto eletrônico, que serão utilizados conforme as orientações dos órgãos de segurança, principalmente da Polícia Federal, para verificar qualquer tipo de fraude.





Como será a aplicação da prova em dois turnos?

Alexandre Retamal — Sempre no horário de Brasília, pela manhã, os portões serão abertos às 7h30. Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão 20 questões objetivas, de múltipla escolha, sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas, de múltipla escolha, e uma redação.

No período vespertino, os portões abrirão às 13h. À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7) responderão a 50 questões objetivas, de múltipla escolha, de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas, de múltipla escolha.

As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Caso o candidato discorde de alguma questão ou resposta do gabarito, como ele poderá entrar com recurso?

Alexandre Retamal — Para evitar fraudes, candidatos não poderão sair com os cadernos de provas nem realizar anotações do gabarito no cartão de confirmação. Todos os cadernos de provas serão divulgados no site do Ministério da Gestão e Inovação, a partir das 20h, no dia 5 de maio.

Os gabaritos serão divulgados no dia 7 de maio. Caso discordem de alguma questão ou resposta do gabarito, os candidatos poderão entrar com recurso, tendo como base o caderno de provas e o gabarito oficial.

O ministério reforça que o recurso deve ser direcionado às questões do caderno de provas, e não às respostas individuais do candidato no cartão de resposta. Dessa forma, o direito de recorrer está plenamente preservado.

Qual é a infraestrutura que está por trás da realização do primeiro CPNU?

Alexandre Retamal — O contingente de pessoas envolvidas, desde o planejamento até toda a parte da elaboração de provas, distribuição de provas, aplicação, depois a logística reversa e correção, chega a 215 mil pessoas.

Para assegurar a logística e segurança do CPNU, foi estabelecida uma rede de aplicação conectando órgãos das administrações públicas federais e estaduais. Houve a integração com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Força Nacional e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.

Essas medidas visam garantir o bom funcionamento e a lisura do processo seletivo em todas as suas etapas. Além disso, o Ministério da Gestão e Inovação está monitorando diariamente todas as etapas do concurso, desde o planejamento até a divulgação dos resultados, em colaboração com a Fundação Cesgranrio.

Esta supervisão é reforçada pela vasta experiência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, acumulada ao longo de 25 anos de aplicação do Enem, maior inspiração do CPNU.

Depois da prova, veja as próximas etapas

07/05/2024 – Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas

10/05/2024 – Divulgação da relação candidato/vaga no site do CPNU

03/06/2024 - Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta

21/06/2024 – Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

30/07/2024 – Divulgação final dos resultados

05/08/2024 – Início da convocação para posse e cursos de formação

Consulta aos locais de prova

Os candidatos podem conferir o seu local de prova. O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado está disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que foi feita a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

