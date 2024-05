Faltam dez dias para o fim do prazo de entrega da declaração do IR 2024 Mais de 15 milhões de contribuintes ainda não entregaram o documento; no RS, prazo vai até 31 de agosto devido às enchentes

Alto contraste

A+

A-

Prazo de entrega o IR 2024 termina em 31 de maio (ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.03.2024)

O prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. Até as 18h45 desta segunda-feira (20) 27.949.013 documentos haviam sido entregues, o que representa 65% do total.

A Receita Federal estima que esse número chegue a 43 milhões até a data final. Portanto, mais de 15 milhões de contribuintes ainda não acertara as contas com o Fisco.

Para os municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o período de entrega foi prorrogado para 31 de agosto.

Contribuintes que ao longo do ano passado receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 precisam acertar as contas com o Fisco.

Publicidade

Quem deixar de entregar a declaração do IR está sujeito a pagamento de multa pelo atraso, com valor mínimo de R$ 165,74, e máximo de 20% sobre o imposto devido, mais juros de mora de 1% ao mês.

Para evitar imprevistos e instabilidade do sistema, orientação é já separar os documentos e evitar fazer a entrega na última hora.

Publicidade

“Tenho observado grande dificuldade das pessoas na entrega da declaração, o principal motivo é a falta de documentos. Lembrando que em alguns casos é preciso a retirada presencial destes. A busca por essas informações pode se transformar em um calvário, mas todas as informações são necessária para fugir da malha fina”, alerta o diretor executivo da Confirp Contabilidade, Richard Domingos.

Para reduzir o risco de erros, a Receita orienta a utilização da declaração pré-preenchida. “Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita Federal”, alerta a Receita.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.