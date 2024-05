Número de declarações entregues do IR 2024 supera 25 milhões; prazo termina dia 31 Faltam 17 dias para a data final de entrega do documento; Receita já recebeu 58% do total previsto de 43 milhões de documentos

Prazo de entrega o IR 2024 termina em 31 de maio (ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.03.2024)

Receita Federal registou até as 19h15 desta terça-feira 25.069.804 declarações do Imposto de Renda 2024 entregues. Ainda faltam aproximadamente 18 milhões de declarações para atingir a meta prevista de 43 milhões até o final do prazo.

O prazo de envio termina em 31 de maio para todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve o período prorrogado para 31 de agosto, nos municípios atingidos pelas enchentes.

Contribuintes que ao longo do ano passado receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 precisam acertar as contas com o Fisco. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido, limitado a 20% do total. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

Para reduzir o risco de erros, a Receita orienta a utilização da declaração pré-preenchida. “Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita Federal”, alerta a Receita.

