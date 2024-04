Artigo mostra quando uma pessoa entra na velhice; e é antes do que se imagina

Alto contraste

Um documento, publicado recentemente na revista Nature Medicine, por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos EUA, mostrou que o corpo costuma apresentar diferentes sinais visíveis ao passar do tempo, mas que internamente isso acontece muito mais cedo. A análise revelou que com 34 anos o relógio biológico já começa a acelerar, com as primeiras variações na condição física aparecendo nesse período.

Os estudiosos dividiram o processo de envelhecimento em três etapas: dos 34 aos 60 anos, classificado como idade adulta; dos 60 aos 78, denominada de maturidade tardia, e a partir dos 78 chega a velhice. Em cada período há diferentes variações na produção de proteínas, danos à pele, doenças, perda de memória e mobilidade.