Casa da Moeda do Reino Unido cria peças em homenagem à saga Star Wars

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novos itens feitos pela Casa da Moeda do Reino Unido trazem referências a Star Wars, uma série de filmes de ficção científica que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Estão impressos nas moedas diversos veículos icônicos, como a homenagem para a nave “Millennium Falcon” e ao “TIE fighter”. No futuro, as peças trarão imagens de “X-Wing” e da Estrela da Morte 2.