Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cem pessoas continuam em abrigos e sem suas próprias casas em Basileia, no Acre. A cidade tem sido atingida por enchentes históricas desde o dia 21 de fevereiro. O nível do rio Acre chegou a 15,56 m de altura. As chuvas fizeram com que as residências desabassem ou fossem interditadas pela Defesa Civil.