Mãe é condenada à prisão perpétua após bebê morrer por ficar dez dias sozinha em cercadinho Menina de um ano e quatro meses sofreu de desidratação e fome; caso ocorreu no ano passado, nos Estados Unidos

Uma mãe foi condenada à prisão perpétua após deixar a filha, de um ano e quatro meses, sozinha em um cercadinho por dez dias, o que resultou na morte da criança nos Estados Unidos. A mulher admitiu ser culpada e recebeu a sentença nesta segunda-feira (18), em um tribunal americano. A causa da morte do bebê, que ocorreu no ano passado, foi desidratação e fome. Segundo o juiz que proferiu a sentença, a mãe agora "vai sentir na pele um pouco do que a filha sofreu".