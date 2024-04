Saiba quais são as chances de Putin vir para Brasil no G20, após parecer jurídico do governo Texto garante que líderes em visitas internacionais não sejam atingidos por ações judiciais, como mandado de prisão

O Governo Federal produziu um parecer jurídico que embasa uma eventual vinda ao Brasil do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a cúpula do G20, em novembro — mesmo ele sendo alvo de um mandado internacional de prisão por crimes de guerra contra a Ucrânia. De acordo com o professor de geopolítica João Correia, as chances de Putin vir para o encontro são pequenas, já que ele não foi à reunião no ano passado, na Índia.