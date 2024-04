Expectativa é de ocupação total em hotéis de Copacabana para show de Madonna A rainha do pop deve levar 1,5 milhões de pessoas à praia da zona sul do Rio, no sábado (4)

Alto contraste

A+

A-

Madonna está hospedada no Copacabana Palace (JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.04.2024)

A expectativa é de 100% de ocupação nos hotéis de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, para o show da cantora Madonna, no sábado (4).

A última pesquisa divulgada pelo HotéisRio (Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro), no último dia 25, mostrou que a taxa de ocupação em hospedagens do bairro já estava em 90% para a data da apresentação:

“Com a aproximação do show, observamos que Copacabana se aproxima da lotação máxima. Depois, a demanda deve se espalhar pelos bairros próximos ao local do evento, que ofereçam opções de transporte”, comentou o presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes.

Ainda de acordo com o levantamento, o grande evento na praia de Copacabana deve aumentar a procura por hotéis nos bairros vizinhos. A região de Ipanema e Leblon tem 75,71% de vagas reservadas, mas pode chegar a 80%.

Publicidade

Para a região central, a expectativa é que alcance 78% de ocupação.

Madonna já está no Rio

Palco para apresentação de Madonna foi montado nas areias de Copacabana (PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/ 29.04.2020)

Madonna chegou ao Rio em seu jatinho particular na manhã de segunda-feira (29). Após o desembarque no Aeroporto do Galeão, a cantora seguiu para o Copacabana Palace, onde era aguardada pelos fãs.

Publicidade

Em frente ao tradicional hotel, trabalhadores seguem realizando os últimos ajustes no palco montado para a apresentação da rainha do pop.

Um público de 1,5 milhões de pessoas é esperado no show que marca o encerramento da turnê mundial em comemoração aos 40 anos de carreira de Madonna.

Publicidade

Operação Madonna

Na semana passada, autoridades estaduais e municipais anunciaram o esquema de segurança, transporte e trânsito para a apresentação da artista. A Operação Madonna, como vem sendo chamada, deve seguir os mesmos moldes da organização do Réveillon.

Ao todo, 6.500 agentes vão atuar no evento, entre eles estão policiais civis, PMs, guarda municipais e bombeiros.