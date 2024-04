Justiça do Rio pede extradição de acusado de mandar matar galerista americano Documento cita que o juízo tomou ciência da prisão do acusado Daniel Carrera. Ele foi detido nos Estados Unidos, no mês passado

Daniel Carrera é acusado de mandar matar Brent Sikkema Daniel Carrera é acusado de mandar matar Brent Sikkema (Record)

A Justiça do Rio de Janeiro pediu, no último dia 1º, a extradição do acusado de mandar matar o galerista americano Brent Sikkema. A defesa foi intimada a prestar esclarecimentos no prazo de cinco dias.

O documento cita que o juízo tomou ciência da prisão de Daniel Carrera — sob acusação de fraude no passaporte, nos Estados Unidos, no mês passado.

Na mesma decisão, foi negado o pedido de liberdade para o réu. A Justiça marcou a primeira audiência do caso para o dia 3 de junho.

Mandado de prisão

Câmera flagrou saída de acusado da execução do apartamento do americano Brent Sikkema Câmera flagrou saída de acusado da execução do apartamento do americano Brent Sikkema (Reprodução)

No Rio, Daniel Carrera é alvo de um mandado de prisão preventiva (sem prazo) — comunicado à Interpol — pelo homicídio do ex-companheiro. Brent Sikkema foi esfaqueado no apartamento dele no Jardim Botânico, zona sul do Rio, em janeiro deste ano.

Daniel é acusado de ter contratado o cubano Alejandro Prevez, que já está preso, para cometer o crime. Segundo Alejandro, o mandante enviou as chaves do imóvel e deu orientações para a execução do crime.

A morte foi encomendada por R$ 1 milhão. A motivação teria sido financeira, de acordo com as investigações da polícia.

O R7 tenta localizar a defesa de Daniel Carrera.