Rio de Janeiro |Do R7, com Agência Estado

Sérgio Cabral chega em cadeira de rodas para depor na Justiça Federal do Rio O ex-governador foi ouvido na 7ª Vara Federal no processo da Operação Lava Jato que teve a sentença anulada

Cabral prestou depoimento na Justiça Federal (BETO CATHARINO JR./ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/20.05.2024)

O ex-governador Sérgio Cabral chegou em uma cadeira de rodas para depor na Justiça Federal, no centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (20).

Cabral foi ouvido no processo da Operação Lava Jato que apura a acusação de repasse de propina ao também ex-governador Luiz Fernando Pezão.

Sérgio Cabral já havia sido condenado neste caso, mas teve a sentença anulada. Sendo assim, a ação retornou à primeira instância para novo julgamento.

A dificuldade de locomoção de Cabral está relacionada a um problema de hérnia na coluna. Ele mesmo relatou nas redes sociais que deu entrada no hospital, no último sábado (18), com fortes dores.

O ex-governador, que está em liberdade sob monitoramento eletrônico, afirmou que os advogados buscam uma autorização judicial para que ele possa retirar a tornozeleira eletrônica para realizar o exame de ressonância.





