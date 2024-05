Tutores de pit bulls que atacaram escritora viram réus após Justiça aceitar denúncia no RJ Trio chegou a ser preso no dia do ataque, em Saquarema, na região dos lagos, mas recebeu liberdade provisória

Roseana Murray foi gravemente ferida e precisou ter o braço direito amputado (RECORD/RECORD)

A Justiça aceitou, nesta quinta-feira (9), a denúncia do Ministério Público do Rio contra os donos dos pit bulls que atacaram a escritora Roseana Murray. O caso aconteceu no dia 5 de abril, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Com a decisão, Davidson dos Santos Ribeiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos se tornaram réus pelos crimes de lesão corporal culposa, maus-tratos contra animais e omissão de cautela de animal perigoso.

Davidson também vai responder por receptação e adulteração de identificação de veículo automotor. À época, a polícia apreendeu na casa do suspeito uma motocicleta com o chassi adulterado.

O três chegarem a ser presos no dia do ataque, mas tiveram a liberdade provisória concedida pela Justiça do Rio. Na decisão, o desembargador do caso justificou que o trio não apresentava riscos à ordem pública, já que os animais não estavam em posse dos tutores.

Relembre o caso

Roseana Murray foi surpreendida por três cães da raça pit bull, quando caminhava pelo bairro Boqueirão, em Saquarema, na região dos lagos. Ela ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, a mulher passou por duas cirurgias e recebeu cerca de 250 pontos cirúrgicos pelo corpo. A vítima teve o braço direito amputado, ferimentos no braço esquerdo e precisou ter o lábio superior reconstruído.

A escritora recebeu alta no dia 18 de agosto, após ficar internada por quase três semanas no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do estado.