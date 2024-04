Atacada por pit bulls, escritora Roseana Murray deve receber alta nesta quinta-feira (18) Ela está internada desde o dia 5 de abril no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e precisou passar por duas cirurgias

Estado de saúde de Roseana é estável (Divulgação/HEAT)

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, deve receber alta na manhã desta quinta-feira (18). Ela está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A artista foi atacada por cães da raça pit bull enquanto caminhava no bairro onde mora, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, no dia 5 de abril.

Na época, a vítima ficou em estado grave e teve que ser socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, a mulher passou por duas cirurgias. Ela teve o braço direito amputado, ferimentos no braço esquerdo e precisou ter o lábio superior reconstruído.

De acordo com o cirurgião plástico Tarcísio Encinas, que operou Roseana, a paciente recebeu cerca de 250 pontos cirúrgicos pelo corpo.

Na última segunda-feira (15), a escritora apareceu pela primeira vez em fotos com a equipe médica e agradeceu aos profissionais.

“Agradeço imensamente à comissão de curativos do Hospital Alberto Torres. Elas fazem um trabalho de aranhas douradas sobre a minha pele. Estou bem. A cada dia, melhor”, comentou.

Donos dos animais respondem em liberdade

A polícia chegou a prender os três donos dos cachorros por maus-tratos a animais, omissão de cautela, e lesão corporal culposa, mas a Justiça do Rio concedeu liberdade provisória aos suspeitos.