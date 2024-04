Caso Porsche: polícia realiza reconstituição do acidente que matou motorista de aplicativo A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso, e deve pedir novamente a prisão do empresário que dirigia o carro de luxo à Justiça

Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo vão realizar, na manhã desta quinta-feira (25), uma reconstituição do acidente fatal envolvendo um Porsche, na zona leste de São Paulo, na madrugada de 31 de março . O veículo era dirigido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, e bateu no carro do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu em seguida, na avenida Salim Farah Maluf.

O carro de luxo estava a mais de 150 km/h, revelou uma perícia encomendada pelo Ministério Público. A velocidade verificada é três vezes maior do que o limite daquela via — 50 km/h.

A RECORD apurou que o processo consiste em fotografar o local com drone e realizar uma reconstituição eletrônica com um scanner terrestre.

O filme vai computadorizar o momento em que uma câmera de segurança flagrou Fernando Sastre conduzindo o Porsche a 156 quilômetros por hora. O instante da colisão, na Avenida Salim Farah Maluf, número 1801, também será reconstituído.

Segundo informações da RECORD, a Polícia Civil concluiu, na noite de quarta-feira (25), o inquérito do caso, e deve pedir novamente a prisão de Fernando à Justiça.

Ainda de acordo com a repórter, o Delegado Milton de Oliveira, afirmou que o investigado assumiu o risco de matar pelo excesso de velocidade na via, que comporta o limite de 50km/h.