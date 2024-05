Centro de São Paulo registra novo apagão nesta quinta-feira

São Paulo |Do R7, com Agência Record

Região é a mesma afetada por apagão em março (Cedida/Agência Record)

As ruas Major Sertório e Cesario Mota Junior, na Vila Buarque, centro de São Paulo, estão sem energia elétrica desde as 16h de quarta-feira (8), informou à Agência Record um empreiteiro que trabalha na região. O local é o mesmo que ficou por vários dias às escuras no mês de março.

Adilson Pereira relatou ainda que funcionários da Enel disseram que um transformador queimou e precisaria ser trocado. Enquanto isso não ocorre, a concessionária iria instalar um gerador para abastecer os imóveis afetados.

A Agência Record procurou a Enel, que ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

A concessionária está na mira do Ministério de Minas e Energia e da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) por sucessivas interrupções no fornecimento de luz na capital paulista.

No dia 26 de abril, um apagão afetou cerca de 800 lojas da rua 25 de Março, um dos principais centros de comércio popular da cidade.

Em meados de março, diversos bairros do centro chegaram a passar dias com falta de luz devido a problemas na rede subterrânea que não foram explicados com clareza pela Enel até hoje.

O processo em andamento na Aneel pode levar à perda da concessão da Enel em São Paulo.