Motorista de Porsche que causou acidente fatal é procurado pela polícia após ter prisão decretada

São Paulo |Do R7, com Guilherme Pitta* e Helena Osagie*, da Agência Record

Alto contraste

A+

A-

Motorista de Porsche que se envolveu em acidente fatal teve prisão decretada (Fotos de Reprodução/RECORD)

A polícia de São Paulo procura por Fernando Sastre de Andrade Filho, que causou a morte de um motorista de aplicativo no mês passado ao se envolver em um acidente com um Porsche. Nesta sexta-feira (3), o empresário, de 24 anos, teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que atendeu a um pedido do Ministério Público.

A expectativa era que Fernando se apresentasse no 30º Distrito Policial, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, neste sábado (4), fato que não ocorreu. Agentes da polícia civil estiveram no apartamento onde Fernando mora, no mesmo bairro, na tarde de hoje, porém, não o encontraram.

“A Polícia Civil, por meio de agentes do 30º DP, realizaram diligências no apartamento do indiciado, na Vila Regente Feijó, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça. Após buscas na residência, o suspeito não foi localizado. As diligências prosseguem visando a sua localização e captura”, informou a Secretaria de Segurança Pública em nota.

Em entrevista coletiva dada em frente ao 30º DP, o advogado de defesa João Victor Maciel disse que Fernando vai se entregar na manhã de segunda-feira (6).

Publicidade

O advogado ainda afirmou que equipes estão no escritório de Jonas Marzagão, que também faz parte da equipe de defesa, em Moema, na zona sul da capital paulista, para preparar um pronunciamento.

Fernando Sastre de Andrade Filho responde pelos crimes de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima em razão do acidente que ocorreu no dia 31 de março, quando o acusado dirigia um Porsche na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo.

Publicidade

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Sastre ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de dirigir e “optou por assumir o risco” de um eventual acidente, considerando que a namorada e um casal de amigos tentaram dissuadi-lo de pegar o carro. A acusação aponta que o empresário dirigia a 150 km/h na avenida da zona leste de São Paulo.

O acidente levou à morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Ele dirigia a Sandero que foi atingida pelo Porsche de Sastre. O amigo de Fernando, que estava no banco de carona, ficou dez dias na UTI, com perda de órgão, indicou ainda a Promotoria.

Publicidade

*Estagiário (a) sob supervisão de Laura Lourenço