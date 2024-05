Motorista de Porsche que causou acidente fatal se entrega em São Paulo

São Paulo |Do R7, com informações da Agência Estado

Empresário que dirigia um Porsche causou a morte de um motorista de aplicativo (Reprodução/RECORD)

Fernando Sastre de Andrade Filho, que causou a morte de um motorista de aplicativo no mês passado ao se envolver em um acidente com um Porsche , se entregou à Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (06). O empresário, de 24 anos se apresentou na sede da 5º Delegacia Seccional, na zona leste de São Paulo.

Na sexta-feira (3), o Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Fernando . O desembargador João Augusto Garcia justificou que a medida era necessária para garantir a ordem pública, preservar a investigação e evitar a “reiteração delitiva”. A fiança que o empresário já pagou não será devolvida.

O histórico do empresário também pesou na decisão. O desembargador destacou que Fernando havia recuperado a permissão para dirigir dias antes do acidente, após a suspensão do registro por multas de excesso de velocidade.

O empresário responde pelos crimes de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima em razão do acidente que ocorreu no dia 31 de março, quando o acusado dirigia um Porsche na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo.

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Sastre ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de dirigir e “optou por assumir o risco” de um eventual acidente, considerando que a namorada e um casal de amigos tentaram dissuadi-lo de pegar o carro. A acusação aponta que o empresário dirigia a 150 km/h na avenida da zona leste de São Paulo.

O acidente levou à morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Ele dirigia a Sandero que foi atingida pelo Porsche de Sastre. O amigo de Fernando, que estava no banco de carona, ficou dez dias na UTI, com perda de órgão, indicou ainda a Promotoria.