Polícia recolhe imagens para explicar morte de jovem que fugiu de sauna sem pagar DHPP vasculha conteúdo de câmeras e não descarta hipóteses no caso do publicitário que correu nu e foi perseguido por seguranças

Publicitário Yuri Castro apareceu morto após fugir de sauna no centro de São Paulo (Reprodução/Instagram @owcastro_)

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança de um hotel e de comércios da região do Largo do Arouche, no centro de São Paulo, para investigar e determinar as circunstâncias da morte de Yuri Castro.

O rapaz de 23 anos morreu em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na última segunda-feira, após fugir sem pagar R$ 800 pela estadia do hotel Chilli, em Santa Ifigênia. Yuri teria sido perseguido por seguranças após correr nu por cerca de 1 km do local.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou, neste domingo (28), que “todas as circunstâncias do caso estão sendo rigorosamente investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa”.

O órgão também disse que nenhuma linha de investigação está descartada e que agentes recolheram imagens do local. A apuração segue em curso.

Morte misteriosa

Yuri Castro estava desaparecido desde segunda-feira (22) e, dois dias depois, foi encontrado sem vida na UPA Vergueiro. O corpo continha sinais de ferimentos. Segundo a SSP, o rapaz foi levado à UPA por uma ambulância do Samu.

O publicitário, de 23 anos, se hospedou no Hotel Chilli, localizado no Largo do Arouche, número 810, Vila Buarque, no último domingo (21).

Segundo informações de amigos e funcionários do local, o rapaz — alterado e sem roupa — correu por quase 1 km até um terminal de ônibus, onde foi agredido.

Ainda segundo informações preliminares, os amigos do publicitário desconfiam que ele tenha sido agredido por seguranças do hotel por não pagar a estadia de R$ 800.

A SSP afirma que exames periciais foram solicitados e estão sendo elaborados, sem confirmar nenhum motivo da agressão.

O Hotel Chilli, onde Yuri estava hospedado antes de morrer, informou, em nota, que ele saiu do local às 4h25 da segunda-feira (22) e que colabora com a investigação. O estabelecimento também nega agressões e diz que “não tem qualquer responsabilidade sobre os fatos ocorridos” (leia a nota abaixo na íntegra).

O caso está sendo investigado no 3º Distrito Policial Campo Elíseos.

Leia a nota do Hotel Chilli na íntegra:

“O Hotel Chilli informa que o hóspede Yuri saiu de suas dependências às 4:25 do dia 22/4/24, vindo a falecer horas depois. Informa ainda que está colaborando com as investigações, sendo que todas as informações e imagens serão entregues à polícia.

Reitera o Hotel que o estabelecimento e seus colaboradores não têm qualquer responsabilidade sobre os fatos ocorridos, não tendo havido qualquer agressão ou ação contundente em face do hóspede. A administração e os colaboradores prestam os sinceros sentimentos aos familiares e amigos”