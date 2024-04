São Paulo |Do R7, com Agência Record

São Paulo tem terceiro verão mais quente da história Segundo balanço do Inmet, temperaturas são as mais altas desde 1961, perdendo somente para os anos de 2014 e de 1998

Alto contraste

A+

A-

Verão foi o terceiro mais quente desde 1961 Verão foi o terceiro mais quente desde 1961 (Edu Garcia/R7 - 15.12.2023)

A cidade de São Paulo registrou o terceiro verão mais quente da história, desde 1961, segundo um balanço do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A capital paulista se despede da estação oficialmente à 0h06 desta quarta-feira (20), em meio a uma onda de calor.

A estação meteorológica do Mirante de Santana registrou verão com média das temperaturas mínimas de 20,4 °C, valor 1 °C acima da média histórica, que é de 19,4 °C. No ano passado, este parâmetro ficou dentro da média.

As temperaturas máximas fecharam com média de 30,2 °C, valor 1,5 °C acima da climatologia de referência (1991-2020), que é de 28,7 °C. Quando comparada ao registro do verão anterior, média de 28,3 °C, a diferença é ainda mais significativa.

Dentre os verões mais quentes, em relação às máximas desde 1961, este foi o terceiro mais quente, perdendo somente para os anos de 2014 (31,2 °C) e de 1998 (30,3 °C)

Ainda de acordo com o Inmet, neste verão, choveu um pouco menos do que média normal. Neste período, São Paulo registrou volume total de chuva de 761,7 mm, valor ligeiramente abaixo da média sazonal (1991 a 2020), que é de aproximadamente 800 mm. Houve somente 37 dias com registro de precipitação (chuva) maior que 1 mm ao longo dos últimos 90 dias. No ano passado, foram 57 dias, totalizando 908,2 mm. O volume de chuva ficou 5% abaixo da referência climatológica. Vale a pena destacar que no último dia do verão astronômico, nesta terça-feira (19), foi contabilizada a quarta maior chuva do período, com 67 mm, reduzindo em quase 10% o déficit pluviométrico que se apresentava até então.

Abaixo seguem alguns dados do verão de 2024 (até as 12h de hoje) em São Paulo:

· Total de precipitação (chuva) pluviométrica: 761,7 mm;

· Maior chuva em 24h: 89,6 mm, em 14 de fevereiro;

· Maior temperatura: 34,9 °C, em 29 de dezembro;

· Menor temperatura: 15,8 °C, em 24 de janeiro;

· Maior rajada de vento: 17,7 m/s (64 km/h), em 18 de fevereiro.