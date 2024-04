São Paulo registra a tarde mais quente de março em 81 anos Já a estação meteorológica do Parque do Estado, mantida pela USP, registrou 35,5°C, maior temperatura desde 1933

Termômetro de rua marca 40ºC na zona norte de SP Termômetro de rua marca 40ºC na zona norte de SP (MARCELO OLIVEIRA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.03.2024)

O Instituto Nacional de Meteorologia registrou temperatura máxima de 34,3°C nesta sexta-feira (15), às 15h, na estação oficial da cidade, na zona norte de São Paulo. Segundo a Climatempo, o valor que iguala ao recorde de calor para março em 81 anos e também ao recorde de calor para 2024. Esta é a última sexta-feira do verão, o outono começa em 20 de março.

"Esta mesma temperatura foi registrada na quinta-feira (14). Porém, uma nova leitura termométrica será feita às 21 horas (Brasília) e o valor da temperatura máxima desta sexta-feira (15) poderá aumentar em relação à marca de 34,3°C registrada às 15 horas", afirma a meteorologista Josélia Pegorim.

Já na estação meteorológica localizada no Parque do Estado, na Água Funda, região do Zoológico de São Paulo, mantida pela USP (Universidade de São Paulo), registrou 35,5°C de temperatura máxima na tarde desta sexta-feira (15). Segundo informações da estação, esta foi a maior temperatura já registrada no local em um dia de março, desde 1933, quando as observações meteorológicas começaram a ser feitas neste local.

A região onde está esta estação meteorológica é bastante arborizada e normalmente um lugar fresco, se comparado a outros pontos da cidade de São Paulo, como bairros centrais.

A cidade de São Paulo deve esquentar um pouco neste fim de semana, que será o último do verão 2023/2024 e poderá bater novos recordes de calor.

Com a onda de calor, a Climatempo prevê 35°C de temperatura máxima para o sábado e para o domingo. Há chance de algumas pancadas de chuva à tarde e em parte da noite, mas que serão de curta duração e não vão dar grande alívio ao calorão.

Maiores temperaturas no Brasil

Nesta sexta-feira (15) até as 17 horas (alterações de valores e de posição no ranking poderão ocorrer depois das 21h)

39,6°C - Iguatemi (MS)

39,3°C - Paranapoema (PR)

39,3°C - Jardim (MS)

38,9°C - Valparaíso (SP)

38,9°C - Marechal Cândido Rondon (PR)

38,8 °C - Dracena (SP)

38,8°C - Nova Andradina