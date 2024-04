Juros são maior trava para micro e pequenas indústrias pegarem empréstimos, diz pesquisa

São Paulo |Do R7

As taxas de juros são o principal obstáculo para que pequenas e microindústrias façam empréstimos, mostra pesquisa do Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Indústria) divulgada nesta terça-feira (16). Para 44% dos entrevistados, os juros são o maior empecilho, seguidos de falta de linhas de crédito adequadas ao tamanho do negócio (24%). Os números são referentes a fevereiro e março de 2024.

Além das duas dificuldades, garantias exigidas por bancos (7%), restrições devido a outras dívidas (7%) e prazo para pagamento também (3%) foram citadas pelos participantes. Em relação às pequenas empresas, as taxas de juros são o principal obstáculo para uma parcela ainda maior — 63%. Individualmente para a micro indústrias, o empecilho ficou em 41%.

Segundo a pesquisa, 14% das micro e pequenas indústrias fez consultas para pegar empréstimos e 46% assinou o contrato. 13% não tiveram retorno quantos ao empréstimo ou financiamento e 41% acabaram não concluindo o negócio.

O levantamento foi feito pelo Instituto Datafolha a pedido do Simpi, com realização de 715 entrevistas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo e o intervalo de confiança é de 95%.