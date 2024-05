Traficantes escondem 300 kg de drogas em embalagens de whey protein

Alto contraste

A+

A-

Suspeitos foram presos com cerca de 300 kg de maconha na Rodovia Fernão Dias (Divulgação)

Três suspeitos foram presos e cerca de 300 kg de maconha foram apreendidos na Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 88.5, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, por volta das 7h desta quarta-feira (22).

Segundo um agente do 15° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a corporação estava em patrulhamento, quando viu um caminhão e uma van parados na rodovia.

Os agentes suspeitaram da situação e decidiram fazer uma abordagem. Ao se aproximarem da carreta, que levava uma carga de produtos de isolamento térmico, os oficiais sentiram um forte cheiro de entorpecente.

Dentro do veículo, foram encontrados cerca de 300 kg de maconha, que estavam embalados para simular whey protein. Ainda de acordo com o policial, os dois veículos estavam parados, pois iriam transferir a droga do caminhão para a van. Imagens que a reportagem teve acesso mostram diversas caixas, onde o entorpecente estava.

Publicidade

A corporação analisa a participação exata dos três detidos, que são o motorista da carreta e os ocupantes do outro veículo, na execução do crime. Os dois automóveis não possuem queixa de roubo ou furto e foram apreendidos.

O caso será encaminhado ao 5° Distrito Policial de Guarulhos.

*Sob supervisão de Isabelle Gandolphi