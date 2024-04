São Paulo |Do R7, em Brasília

Veterano da TV brasileira, jornalista Afonso Monaco morre aos 78 anos Repórter participou de coberturas como o caso de Madeleine McCann e integrava a equipe do Domingo Espetacular desde o começo

Afonso Monaco atuava há 50 anos no jornalismo (Reprodução/Facebook @DomingoEspetacular)

O repórter investigativo Afonso Monaco faleceu nessa sexta-feira (12) aos 78 anos após uma longa batalha contra um câncer. O jornalista participou de vários momentos históricos da TV brasileira, Monaco era parte da equipe do Domingo Espetacular, da Record, desde o primeiro dia do programa. Segundo a família, o corpo do jornalista será velado nesse sábado em São Paulo.

Velório do jornalista acontece neste sábado (Reprodução/Redes Sociais @eduribeirotv)

Ao longo dos mais de 50 anos de jornalismo, Afonso Monaco participou de coberturas históricas, como o desaparecimento de Madeleine McCann, em maio de 2007. O apresentador do Domingo Espetacular, Eduardo Ribeiro, compartilhou nas redes sociais uma mensagem de solidariedade à família e ressaltou a importância do jornalista. “Afonso teve uma linda história e deixou muitos ensinamentos”, disse.

O jornalista Celso Teixeira também prestou homenagens ao amigo nas redes sociais. Na publicação, relembra a paixão de Afonso pelo Palmeiras, e um dos primeiros encontros da dupla. “Não esqueço do dia que eu, repórter iniciante, encontrei a fera na rua pela primeira vez e encontrei amizade. Descanse em paz, Palmeirense”, escreveu em uma rede social.

Segundo comunicado da família, o velório acontece neste sábado (13), às 14 às 18h, na avenida Giovanni Gronchi 1358, em São Paulo.

“Lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro”

Por meio de nota, a RECORD lamentou a morte do profissional e afirmou que a partida de Monaco deixa “uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro”. Leia nota na íntegra a seguir;

“É com profundo pesar que a RECORD comunica e lamenta o falecimento do jornalista AFONSO MONACO, aos 78 anos, na noite desta sexta-feira, 12 de abril, vítima de um câncer. Sua partida deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro.

Nos mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Afonso é um dos repórteres mais respeitados do Brasil emprestando sua credibilidade às matérias que nos últimos anos estavam na RECORD. Seu compromisso com a verdade e sua paixão pelo jornalismo deixam um legado inestimável.

Afonso Monaco iniciou sua trajetória profissional trabalhando como químico em grandes laboratórios nos anos 1970. Posteriormente, iniciou o curso de ciências sociais na Universidade de São Paulo, onde descobriu a paixão pelo jornalismo.

Nos últimos 20 anos estava na equipe de repórteres do Domingo Espetacular. Na revista eletrônica, Monaco foi responsável pela cobertura de casos de extrema relevância para o telespectador, entre eles o de Madeleine McCann, desaparecida desde maio de 2007.

O velório de Afonso Monaco ocorrerá neste sábado (13), das 14h às 18h, no Funeral do Morumbi.

Neste momento, expressamos nossos sentimentos à família, em especial à sua esposa e seus filhos. Aos amigos e colegas de profissão que a memória de Afonso Mônaco permaneça viva e inspiradora para todos nós.”