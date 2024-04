Dengue matou mais que o dobro de pessoas no 1º trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023 Brasil registrou 897 óbitos entre 1º de janeiro e 28 de março deste ano e 411 falecimentos nos três primeiros meses do ano passado

(Flávio Carvalho/WMP Brasil/Fiocruz - Arquivo)

A quantidade de mortes por dengue no país entre 1º de janeiro e 28 de março deste ano é mais que o dobro do que as registradas ao longo dos três primeiros meses do ano passado: 897 em 2024 e 411 em 2023. Outras 1.337 mortes estão sendo investigadas e há mais de 2,4 milhões de casos prováveis registrados.

No dia 18 deste mês, o Brasil bateu o recorde de número de casos da série histórica, que começou a ser registrada em 2000. O maior número de óbitos registrado foi em 2023, com 1.094 mortes, e 2022 teve o segundo maior, com 1.053 mortes.

Segundo dados do painel de dengue do Ministério da Saúde, o Distrito Federal é a unidade da federação com maior incidência de casos prováveis, com 6.433,8 casos por 100 mil habitantes. O DF é seguido por Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás, que, juntos, representam 55% do número absoluto de casos.

Quando se trata de número de mortes pela doença, o Distrito Federal também é a UF com mais registros, com 186, seguido por São Paulo (153) e Minas Gerais (143).

A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 456 mil casos, o que representa quase um em cada cinco casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença (55,4%).