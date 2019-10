Biometria eleitoral: 5,3 milhões de pessoas já fizeram o cadastro em SP Prazo para 479 cidades paulistas acaba no fim do ano. Veja se o seu município está na lista e não deixe para a última hora para não perder o direito de votar

Plantão do TRE-SP na Record TV. Em 479 cidades, prazo termina em 2019 Edu Garcia/R7

A biometria deve ser feita por todos os brasileiros até 2022. Até o fim do ano, eleitores de 479 municípios paulistas devem concluir o cadastro, segundo o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Em São Paulo, maior colegiado eleitoral do país, o TRE-SP atingiu a marca de 5,3 milhões de eleitores com a biometria cadastrada de janeiro até agora. A meta é cadastrar as digitais de 7,5 milhões de cidadãos até o fim do ano.

Se o eleitor não efetuar o cadastramento no prazo, não poderá votar nas eleições de 2020. Quem deixar de votar em três eleições perderá automaticamente o título de eleitor.

Com isso, estará sujeito a uma série de penalidades. Entre elas:

• Perde direito ao voto;

• Não pode ser empossado em concurso público;

• Não consegue emitir CPF;

• Não consegue emitir passaporte;

• Não consegue renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial;

• Não pode obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo;

• Não é permitido participar de concorrência pública;

• Não pode praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.

Biometria traz segurança para o processo eleitoral

Para Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente do TRE-SP, a biometria vai trazer um salto grande e importante de fidedignidade para as eleições.

Para desembargador, biometria trará segurança para o processo eleitoral Edu Garcia/R7

“A tecnologia nos dá a certeza de que é realmente aquele eleitor que estará exercendo o seu papel de cidadão na urna”, destaca o desembargador.

Com a biometria, segundo Padin, serão suspensos todos os cadastros antigos do sistema, excluindo definitivamente a dupla documentação de cidadãos que antes dispunham desse artifício.

O desembargador alerta que, após o período de inscrição de cada cidade, o cadastramento da biometria será suspenso por um período para aquelas localidades.

“Elas terão a oportunidade de normalizar a sua situação após as eleições municipais. Com isso, não poderão votar e ficarão em débito com a justiça eleitoral naquele ano”, explica.

Salcy Lima: sistema deixará processo mais ágil Edu Garcia/R7

A apresentadora do programa Fala Brasil, da Record TV, Salcy Lima, está com seu cadastro biométrico em dia na justiça eleitoral.

Salcy participou do plantão de atendimento que o TRE-SP está promovendo na emissora e ressaltou a importância do cadastramento.

“O sistema deixará o processo eleitoral mais ágil, prático e evitará fraudes por ser muito preciso. Afinal, cada pessoa tem sua digital que é única”, diz.

André Azeredo, apresentador do SP no Ar, também da Record TV, foi outro que participou da ação e destacou que “toda tentativa de evitar fraudes é válida”.

Azeredo: toda tentativa de evitar fraudes é válida Edu Garcia/R7

“Dúvidas e questionamentos sempre vão existir sobre o sistema eleitoral, mas sabemos sobre a segurança que a biometria nos dá nesse processo”, afirma Azeredo.

A apresentadora Thalita Oliveira, do Domingo Espetacular, ressaltou o pioneirismo brasileiro nas eleições.

“O Brasil tem saído na frente de vários países no uso de tecnologia quando o assunto é eleições. Foi assim com a urna eletrônica e, agora, com a biometria. Nos Estados Unidos, o voto ainda é feito com papel. Com a biometria é praticamente impossível ter fraudes, o que torna o processo muito mais seguro”, diz a apresentadora.

Thalita aproveitou a ação para dar uma dica aos brasileiros: “Não deixe para fazer o cadastro na última hora porque você vai enfrentar filas e correr o risco de não poder votar. Há vários postos espalhados pela cidade. É só se programar e fazer o cadastro”.

Votar é um exercício de cidadania

O presidente do TRE-SP acredita que o cidadão precisa entender a importância do seu voto. “São as nossas escolhas que vão determinar a administração pública de uma localidade e do país”, afirma Padin.

Azeredo também ressaltou a importância do voto. “A participação da população no processo eleitoral é fundamental para o bom desempenho do país. As pessoas precisam entender que a escolha de nossos representantes vai afetar as nossas vidas. As mudanças não aparecem imediatamente, levam tempo para começar a ser percebidas, mas acontecem”, diz o apresentador.

Thalita: votar é exercer nosso papel como cidadão Edu Garcia/R7

Thalita também falou sobre a importância do voto. “Lutamos durante tanto tempo para termos direito ao voto, não podemos deixar de exercer nosso papel. Tenho uma avó de 86 anos, que não precisaria mais votar, mas eu sempre a incentivo a votar.”

Como agendar o atendimento para biometria?

O site do TRE-SP tem todo o passo a passo para o eleitor efetuar a sua biometria. Clique aqui para conferir se a sua cidade está na lista das 479 e o prazo final em cada uma.

O atendimento só é feito com agendamento prévio. No site do TRE-SP, também é possível fazer o agendamento para efetuar o cadastro nos cartórios eleitorais.

Ao digitar o CEP residencial, o eleitor é direcionado ao cartório da área que abrange seu endereço. Agendar previamente é necessário, pois ajuda a evitar filas.

Se o eleitor preferir ser atendido nas unidades do Poupatempo, o agendamento deve ser feito diretamente no site do Poupatempo.



O eleitor que ainda não tem o registro obrigatório também pode efetuar o cadastramento da biometria. Basta seguir o mesmo procedimento.