Bolsonaro deve retirar cálculo na bexiga nas próximas semanas Médico responsável pelas últimas cirurgias do presidente, Antônio Macedo disse que o "corpo estranho" tem causado ligeiro incômodo a Bolsonaro Bolsonaro deve retirar cálculo na bexiga nas próximas semanas

Cálculo de Bolsonaro é maior que um grão de feijão Adriano Machado/ Reuters - 19.08.2020

O presidente Jair Bolsonaro deve ser operado nas próximas semanas para retirada de um cálculo na bexiga que vem causando um ligeiro incômodo, afirmou nesta terça-feira (15) o médico Antônio Macedo, responsável pelas últimas cirurgias do presidente.

A operação deve ocorrer em São Paulo e será conduzida por um médico urologista especialista nesse tipo de intervenção, de acordo com Macedo. Segundo ele, exames realizados pelo presidente constataram o cálculo. “O presidente tem um cálculo na bexiga e isso incomoda por que é um corpo estranho que se mexe“, disse o médico.

O próprio Bolsonaro já havia afirmado, no mês passado, que seria submetido a uma cirurgia para retirada do cálculo na bexiga. Segundo ele, a pedra está lá há mais de cinco anos e seria maior do que um grão de feijão.

Leia mais: Cálculo renal como o de Bolsonaro pode obstruir a bexiga

Em 2018, no meio das eleições presidenciais, Bolsonaro, então candidato a presidente, foi alvo de um atentado a faca e teve de passar por uma cirurgia de emergência. Posteriormente o presidente foi operado outras vezes devido a consequências da facada. “A cirurgia não tem nada a ver com a facada, é algo paralelo que pode acontecer com qualquer pessoa“, disse Macedo.

Bolsonaro, de 65 anos, foi operado quatro vezes após o ataque, primeiro de emergência em Juiz de Fora (MG), onde ocorreu o atentado. Depois foram intervenções realizadas em São Paulo, para desobstrução intestinal, retirada de uma colostomia e correção de uma hérnia. Macedo realizou as três cirurgias na capital paulista.

A cirurgia para retirada de um cálculo é considerada simples, mas o fato de o ex-presidente ter passado por outros procedimentos desde 2018 torna o processo um pouco mais complicado

“A barriga dele é muito difícil de abrir, soltar intestino e outros órgãos por conta das inúmeras cirurgias. É algo simples que fica um pouco mais delicado pelo histórico, mas ele fez um check up conosco mês passado e a saúde dele está perfeita“, afirmou Macedo

O período pós-cirúrgico também é considerado simples pelo médico, mas deve exigir um repouso de até cinco dias por parte do presidente. “Vai precisar de um certo resguardo e depois toca a vida. Não dá para ter muitas reuniões e fazer movimentações e deslocamentos. Não precisa ficar de cama, mas não poderá fazer esforço“, completou o médico.

