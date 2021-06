Brasil e Paraguai selam acordo para reforçar segurança na fronteira No pacote de combate ao crime organizado, ministros dos dois países também assinaram termo de cooperação entre as polícias

O ministro Anderson Torres assinou acordos com o ministro do Interior do Paraguai, Arnaldo Giuzzio Divugalção/Governo Federal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Interior da República do Paraguai (MI) firmaram, nesta terça-feira (1º), acordo para regularizar e reforçar a segurança na fronteira entre os dois países, entre Ponta Porã (MS) e a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. No pacote de enfrentamento ao crime organizado, o ministro Anderson Torres e o ministro do Interior do Paraguai, Arnaldo Giuzzio, também assinaram um termo de cooperação interinstitucional entre a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional do Paraguai.

“O cenário que presenciamos hoje reflete a relevância da cooperação entre os nossos países na luta contra o crime organizado. Apenas por meio de mecanismo de apoio internacional é que poderemos lutar contra o tráfico de drogas, de armas, de pessoas, contra o contrabando e o descaminho em nossas linhas de fronteiras”, destacou Torres.

Com a adesão ao documento que prevê “Organização e Estabelecimento de Área de Segurança Bipartite na Fronteira”, representantes dos dois países vão se reunir mensalmente para trocar informações e discutir sobre as metas de ações que devem ser realizadas na fronteira em relação ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas e de pessoas. Além disso, a iniciativa facilitará um acionamento de operação rápida entre os policiais do espaço fronteiriço.

O ministro paraguaio, Arnaldo Giuzzio, ressaltou que o acordo firmado é uma cooperação muito importante entre os dois países na luta contra o crime organizado. “Com o acordo, será possível promover um conjunto de ações para fortalecer o trabalho entre o Brasil e o Paraguai na fronteira”, frisou.

Atualmente já existe um acordo de comando tripartite entre os países da Argentina, Paraguai e Brasil na região de Foz do Iguaçu.

Curso em Brasília

Os dois ministros participaram, nesta terça-feira (1º), da cerimônia de encerramento do II Curso de Interdição ao Tráfico de Drogas Internacional, voltado a agentes especiais da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad). O evento aconteceu na Academia Nacional de Polícia (ANP), em Brasília. Durante três semanas, foram capacitados 36 agentes paraguaios. O treinamento contou com instruções de técnicas operacionais de armamento e tiro, além de teoria à doutrina policial.