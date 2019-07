Dia 26, paulistas homenageiam Universal pelos 42 anos

Nesta sexta-feira (26), às 19h, os deputados estaduais de São Paulo, representando o povo paulista, realizarão uma Sessão Solene pelos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. O evento acontecerá no Plenário Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira da Assembleia Legislativa do estado, e contará com a participação de diversas autoridades.

A Universal foi fundada em 9 de julho de 1987 pelo Bispo Edir Macedo, no coreto da Praça Jardim do Méier, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje, com sede no Templo de Salomão, em São Paulo, a Universal conta com quase 10 milhões de fiéis e simpatizantes em 127 países dos cinco continentes.

A homenagem organizada pelos deputados estaduais paulistas contará com uma apresentação do Coral do Templo de Salomão.

Após a composição da mesa e a execução do Hino Nacional, será exibido um vídeo institucional, seguido de discursos. O Bispo Eduardo Bravo, representante da Universal na solenidade, receberá uma placa comemorativa.

Os programas sociais mantidos pela Universal também serão homenageados no evento.

O deputado estadual Gilmaci Santos (PRB) foi o autor da proposta de Sessão Solene pelos 42 anos da Universal.

Mais homenagens pelo Brasil

Com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Câmara dos Deputados também promoveu uma Sessão Solene pelos 42 anos da Universal, no dia 10/7.

Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que “o saldo [da atuação da Universal] é muito positivo para todos os brasileiros, inclusive, para os que têm outras religiões, ou não têm religião nenhuma”.

Além de São Paulo, outros estados também renderam homenagens semelhantes à Universal em 2019, como as Assembleias Legislativas do Amazonas, de Minas Gerais e do Pará.

Agenda:

Data: 26 de julho

Horário: 19h

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Plenário Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira