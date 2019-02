Do R7

Dias Toffoli e Alexandre de Moraes participam de evento jurídico em SP Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil estão reunidos nesta quinta e sexta-feira. Moraes falará sobre “A Independência do Poder Judiciário" Dias Toffoli e Alexandre de Moraes participam de encontro de

Toffoli participa de evento em São Paulo Ueslei Marcelino/Reuters - 03.10.2014

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro José Antônio Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes participam nesta sexta-feira (21) do Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, que ocorre em São Paulo.

Dias Toffoli e Alexandre de Moraes darão palestras durante o evento. Moraes falará sobre “A Independência do Poder Judiciário como Pilar Estruturante da Democracia”.

Nesta quinta-feira (21), o ministro do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) Humberto Martins foi responsável pela palestra de abertura do evento.