Eduardo Bolsonaro diz que vai processar Facebook e Instagram

Eduardo criticou Facebook e Instagram Reprodução/ Facebook

O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse, na terça-feira (17), que vai processar o Facebook e o Instagram. Segundo Eduardo, a decisão foi tomada após estas redes sociais derrubarem sua publicação sobre reportagem da revista Época, que tratava sobre a mulher do deputado, Heloísa Bolsonaro.

Eduardo disse que assinou uma procuração para que o advogado Roberto Beijato Jr. entre com o processo.

"Com a liberdade vem a responsabilidade e eu respondo por tudo que publico em minhas redes, não cabe ao Facebook/Instagram me censurar previamente em pleno ano de 2019", escreveu em publicação no Facebook.

Na reportagem em questão, um jornalista da Época acompanhou o curso de coaching de Heloísa e levou a público os acontecimentos vivenciados ao lado dela.